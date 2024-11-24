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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الكرملين: العقيدة النووية المحدثة لروسيا إشارة إلى الغرب

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين ـ دميتري بيسكوف
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الدول الغربية هي التي تستفز المواجهة الحالية، مشيرًا إلى أن المرسوم الخاص بتحديث العقيدة النووية لروسيا يمكن أن يُعتبر بمثابة إشارة للغرب.

وفي مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، علّق بيسكوف على العقيدة النووية الروسية المحدثة التي وافق عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: "الرئيس بوتين أصدر تعليمات بتعديل العقيدة النووية لروسيا لتتناسب مع الظروف الحالية التي تثيرها الدول الغربية".

وأضاف: "كلما اتخذوا خطوات أكثر تهورًا، يزداد التوتر حول الصراع الأوكراني".

وكان الرئيس الروسي قد وافق في وقت سابق على مرسوم تحديث العقيدة النووية للبلاد. وفي سبتمبر الماضي، طلب بوتين من مجلس الأمن الروسي تعديل سياسة الردع النووي لتواكب المتغيرات الجديدة في الوضع العسكري والسياسي، مع إضافة توضيحات بشأن شروط استخدام الأسلحة النووية الروسية.

كما تم اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية المتوسطة المدى، "أوريشنيك"، بصاروخ باليستي غير نووي يتفوق سرعته على سرعة الصوت. وأشار بوتين اليوم الجمعة إلى أن هناك العديد من الأنظمة المماثلة التي يتم اختبارها في روسيا.

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