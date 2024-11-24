تكاثر للسحب المنخفضة ورياح شديدة على الإسكندرية وتحذيرات من هيئة الأرصاد

تشهد محافظة الإسكندرية تجمع للسحب المنخفضة والكثيفة المحملة بالأمطار، وسط وجود رياح شديدة تتعرض لها المدينة، وانخفاض في درجات الحرارة اليوم الأحد 24 نوفمبر، والتي سجلت في ساعات الصباح الأولى 18 درجة مئوية، وسرعة رياح وصلت إلى 37 كم/ ساعة، ونسبة رطوبة 53%.

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات القادمة، وأكدت على وجود نشاط رياح، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية، مع انخفاض فى الحرارة وسقوط أمطار.

ووضحت أن البلاد تتأثر في الوقت الحالي بامتداد منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط، يعمل على نشاط الرياح على كافة الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

كما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما أكدت شركة الصرف الصحي بالاسكندرية عن جاهزاتها بالكامل للتعامل مع أمواج البحر، وتواصل فرق التمركز والطوارئ التابعة للشركة عملها اليوم في مختلف المناطق الساحلية، للتعامل مع تأثيرات ارتفاع أمواج البحر وخروج المياه على بعض الشواطئ، لضمان سلامة الشبكات وحماية المناطق المتأثرة.