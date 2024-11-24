سيارة مسرعة تنهي حياة ربة منزل في كرداسة

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة جراء اصطدام سيارة مسرعه بجسدها بالطريق العام بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

تلقي المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة ربة منزل عبور الطريق صدمتها سيارة ملاكي مسرعة مما تسبب في وفاتها جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.