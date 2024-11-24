القبض على سائق سيارة دهس عامل أعلى الطريق الدائري بالوراق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق سيارة ملاكي المتهم بدهس عامل والتسبب في وفاته أعلي الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الوراق.

تلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلي الطريق الدائري بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة عامل عبور الطريق صدمته سيارة ملاكي مما تسبب في مصرعه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.