الفريق المصري يحصد المركز الأول في "مسابقة العرب" خلال معرض جايتكس 2024

نجح فريق مصري من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في تحقيق إنجاز بارز بفوزه بالمركز الأول في "مسابقة العرب للتكنولوجيا المالية"، التي انعقدت مؤخرًا في دبي ضمن فعاليات معرض GITEX North Star 2024.

جاء هذا التتويج نتيجة لمشروعهم "ازرع لي" (EZRAALI)، الذي يهدف إلى إنشاء منصة إلكترونية تربط بين موردي المدخلات الزراعية والمزارعين والتجار لتعزيز الكفاءة والتواصل في القطاع الزراعي.

يعكس الفوز جهود البنك المركزي المصري المستمرة لدعم وتنمية كوادر التكنولوجيا المالية الشبابية تحت مظلة مبادرة "FinYology".

وقد صرح المهندس أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات،بأن فوز الفريق المصري بالمركز الأول بمسابقة العرب للتكنولوجيا المالية للعام الثاني على التوالي يعد تتويجًا لجهود البنك في دعم ورعاية كوادر التكنولوجيا المالية من الشباب تحت مظلة مبادرة "FinYology"، كما يؤكد أن السوق المصري غني بالمواهب الشابة في مجال التكنولوجيا المالية، وأن البنك المركزي لا يدخر جهدًا في سبيل تأهيل وتنمية هذه المواهب خاصة طلاب الجامعات، بما يتوافق مع إستراتيجيته للتكنولوجيا المالية والابتكار التي تم إطلاقها في 2019.

تصفيات "كوادر التكنولوجيا المالية" تؤهل للمنافسة الإقليمية

يأتي هذا الإنجاز بعد مشاركة الفريق في النسخة الثانية من مسابقة "كوادر التكنولوجيا المالية FinTech Got Talent"، التي نظمتها "فينتك إيجيبت" بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري وعدد من الجامعات والبنوك. تأهل فريق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي حصد المركز الثاني محليًا، إلى جانب الفريق الفائز بالمركز الأول من كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل الأهلية، للمشاركة في المسابقة الإقليمية.

وقد شهدت المسابقة المحلية تنافسًا قويًا بين مشاريع ابتكارية قدمتها فرق من عشر جامعات مصرية، حيث حصدت الفرق الثلاثة الأولى دعمًا من حاضنة الأعمال MINT Incubator لمدة ثلاثة أشهر لتطوير مشاريعهم وتحويلها إلى تطبيقات عملية.

إنجازات مستمرة لمبادرة "FinYology"

تعد مسابقة "كوادر التكنولوجيا المالية" جزءًا من مبادرة "FinYology"، التي أطلقتها "فينتك إيجيبت" في 2020 بهدف تعزيز قدرات طلاب الجامعات في تطوير حلول رقمية تلبي احتياجات السوق المالي. وحتى الآن، نجحت المبادرة في جذب مشاركة 30 جامعة حكومية وخاصة، وبلغ عدد المشاريع المقدمة حوالي 600 مشروع بمشاركة أكثر من 7,400 طالب.

هذا الإنجاز يعزز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية بالمنطقة، ويؤكد التزام البنك المركزي المصري بتطوير الكفاءات الشبابية وتوفير الدعم اللازم لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى حلول فعلية تخدم الاقتصاد المحلي والإقليمي.