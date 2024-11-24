أبو الغيط: المشروع الإسرائيلي تخريب وإضعاف لتحقيق هيمنة إسرائيلية لا وجود لها

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن المشروع الإسرائيلي لا يقدم للمنطقة سوى أفق مسدودة تعطل التنمية وتسبب تراجع معدلات النمو.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، الذي انطلق، اليوم الأحد، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، والذي يستمر من 24 إلى 27 نوفمبر الجاري.

وأضاف أبو الغيط، أن المشروع الإسرائيلي مشروع تخريب وإضعاف لتحقيق هيمنة إسرائيلية مزعومة لا وجود لها إلا في أذهان قادة الاحتلال.

وأكد أبو الغيط، أن ما فعله ويفعله الاحتلال في غزة تجاوز مفهوم الانتقام والعقاب الجماعي إلى الإبادة بل وتدمير المجتمع الفلسطيني كليا