مصرع سائق وإصابة آخر في حادث تصادم سيارتين بالصف

لقي سائق مصرعه بينما اصيب آخر في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد أحمد حسانين رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصاب بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء وقوف سيارة ميكروباص علي جانب الطريق لقيام قائدها بربط حقيبة بسقف السيارة اصطدمت به سيارة ربع نقل مما تسبب في مصرع قائد السيارة الميكروباص وإصابة قائد السيارة الربع نقل، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم التحفظ على سائق السيارة الربع نقل وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.