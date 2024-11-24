أبوالغيط: الحروب والصراعات بالدول العربية أدت إلى تراجع معدلات التنمية

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحروب والصراعات في الدول العربية أدت إلى تراجع كبير في معدلات التنمية.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، الذي انطلق اليوم الأحد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، والذي يستمر من 24 إلى 27 نوفمبر الجاري.

وشدد أبو الغيط على أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني ويهدف إلى تهجيره قسريًا.

كما أشار أبو الغيط إلى أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات غير مسبوقة، مؤكداً على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التكامل بين الدول العربية.