سقوط شجرة وتحويل طريق الترام بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية.. صور

تداول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورا لسقوط إحدى الاشجار الكبيرة على خط ترام الرمل بمنطقة كليوباترا حمامات، مما تسبب في إعاقة حركة سير الترام في مساره الطبيعي، وتحويل السكة إلى خط ترام أخر.

وتسببت سرعة الرياح الشديدة في سقوط أحد الأشجار العملاقة على خط ترام الإسكندرية، بدون حدوث أي خسائر بشرية أو مادية، فسقطت الشجرة بعد مرور الترام بفترة قصيرة، مما أدى إلى وجود إعاقة في الطريق، وعلى أثرها تم تحويل الطريق إلى خط الترام الآخر تجنبًا للازدحام المروري.

وبعد سقوط الشجرة وتحويل خط الترام بصورة مؤقتة، استجابت على الفور منطقة ترام الرمل، لعمل اللازم نحو رفع الشجرة، لعودة سير الترام في مسارها الطبيعي بعد إزالة المعوقات.

وتشهد محافظة الإسكندرية طقس سيئ بسبب تعرض المدينة لنوة باقي المكنسة، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتي أكدت على وجود نشاط للرياح، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية، تزمناً مع انخفاض فى الحرارة وسقوط أمطار على سواحل البحر الابيض المتوسط.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.