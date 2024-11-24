طالب يدهس شابا ويتسبب في وفاته بأكتوبر

لقي شاب مصرعه دهسا عقب اصطدام دراجة نارية قيادة طالب بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصاب بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير شاب صدمته دراجة نارية قيادة طالب ممل تسبب في وفاة الشاب وإصابة الطالب، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم تحت حراسة أمنية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.