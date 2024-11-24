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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بداية العام المقبل.. جوجل تطلق خدمة جديدة لتسهيل نقل البيانات بين الهواتف الذكية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلنت جوجل أنها ستطرح خدمة جديدة في هواتف أندرويد، تسهل عملية نقل البيانات بسرعة بين الهواتف من خلال طرح خدمة Android Switch  فى بداية العام المقبل، وفقا لما نشرته مجلة blog.google.

وأشارت جوجل إلى أن العديد من مستخدمي هواتف أندرويد يلاقون صعوبة في نقل البيانات من هاتفهم القديم إلى الهاتف الجديد لذا قررت أن تطوّر خدمة Android Switch وتطرحها العام القادم.

وتبعا إن هذه الخدمة ستسمح للمستخدم بنقل جميع البيانات الموجودة في هاتفه إلى هاتف آخر، مثل الرسائل ومحادثات برامج المراسلة وجهات الاتصال والإعدادات والملفات وكلمات المرور وغيرها كما سيكون بالإمكان الاستفادة من هذه الخدمة لنقل البيانات من هاتف آيفون إلى هاتف أندرويد ،لذا طورنا خدمة Android Switch مع العديد من الشركات المصنعة للهواتف من خلال هذه الخدمة سيتمكن المستخدم من نقل الدردشات والتقويمات وجهات الاتصال والمعلومات التي تتعلق بشبكة Wi-Fi وقفل الشاشة والعديد من البيانات الأخرى من هاتفه القديم إلى الجديد.

وباستخدام خدمة Android Switch سيتمكن مستخدمو الهواتف أيضا من الحصول على البيانات التي كانوا قد خزنوها في خدمات التخزين السحابي على الإنترنت.

خدمة جديدة في هواتف أندرويد غوغل تسهل عملية نقل البيانات بسرعة طرح خدمة Android Switch فى بداية العام القادم صعوبة في نقل البيانات