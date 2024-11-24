هيئة فلسطينية تحذر من انهيار منظومة العمل الإنساني في غزة

حذر مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، من انهيار منظومة العمل الإنساني في غزة بشكل كامل، مع شح المواد الأساسية وتفاقم أزمة الغذاء، جراء القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات إلى القطاع.



وقال الشوا، في تصريح خاص لقناة (الحرة) الإخبارية، اليوم /الأحد/: "إن منظومة العمل الإنساني تواجه تحديات كبيرة في تلبية احتياجات أهالي غزة في ظل وجود نقص حاد في السلع الغذائية الأساسية منها الدقيق، مما دفع عشرات المخابر إلى الإغلاق".

وأضاف أن المجاعة في غزة تتفاقم بشكل كبير بين صفوف النازحين خاصة بين الأطفال والنساء، مؤكدا عدم قدرة أهالي غزة على توفير أبسط احتياجات الغذاء في ضوء إغلاق عشرات المخابز والمطابخ المجتمعية لإغاثة المحتاجين.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أكدت فيه تقارير الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن 7 مخابز تعمل فقط من أصل 19، وأصبحت مهددة بالتوقف في حال استمر هذا الوضع.

وكانت الأمم المتحدة قد شددت على أن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة يواجه عراقيل كبيرة مطلع شهر نوفمبر الجاري، وأن الجيش الإسرائيلي لم يسمح بوصول ثلثي عمليات المساعدة الإنسانية إلى القطاع.