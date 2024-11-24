صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في مستهل تعاملات، اليوم الأحد، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.35%، ليصل إلى مستوى 30,737.84 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.59%، وصولًا إلى مستوى 3,181.17 نقطة، كما صعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.64%، وصولًا إلى 8,393.7 نقطة

كما ارتفع الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.58%، ليصل إلى مستوى 11,589.75 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.53%، وصولًا إلى 6,685.22 نقطة، وصعد أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.45%، مسجلًا 13,502.22نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.4%، ليصل إلى مستوى 38,155.89 نقطة.