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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اللص المنحوس.. حاول سرقة غرفة كهرباء فصعق بداخلها في العجوزة

أرشيفية
أرشيفية
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أصيب لص صعقا بالكهرباء أثناء محاولته سرقة كابلات كهربائية من داخل غرفة كهرباء بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها إصابة شخص بصعق كهربائي داخل غرفة كهرباء بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام لص بسرقة كابلات كهربائية حدث ماس كهربائي مما تسبب في إصابته جري ضبط المتهم ونقله إلي المستشفى تحت حراسة أمنية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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