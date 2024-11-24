الكونغو الديمقراطية: مقتل اثنين واعتبار 8 آخرين في عداد المفقودين في فيضانات بإقليم "كاليهي"

لقى شخصان على الأقل مصرعهما واعتبر 8 آخرون في عداد المفقودين بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة بقرية "نكوبي" التابعة لإقليم "كاليهي" بمقاطعة "كيفو الجنوبية" بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.



وأفادت تنسيقية المجتمع المدني في إقليم "كاليهي" - وفقا ما نقلته وسائل إعلام محلية، اليوم /الأحد/ - بأن محصلة هذه الفيضانات التي وقعت يومي الجمعة والسبت الماضيين مازالت أولية، مضيفة أن الفيضانات أسفرت كذلك إصابة عدد من مواطني المنطقة المنكوبة وأدت إلى خسائر مادية كبيرة.

وأشارت دلفين مبيريمبي، مسئولة التنسيقية، إلى العثور على جثتين لضحايا الفيضانات التي ضربت قرية "نكوبي"، بينما لا يزال البحث جاريا عن 8 آخرين دفنوا في موقع هذه الكارثة، مضيفة أن هذه الكارثة الطبيعية تسببت، خلافا لهذه الخسائر البشرية، في تدمير حوالي ثلاثين منزلا على الأقل.

جدير بالذكر أن هذا الحادث يأتي بعد أكثر من عام من كارثة فيضانات إقليم "كاليهي" الذي تعرض في الرابع من مايو عام 2023 لهطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات عارمة جرفت أجزاء كبيرة من قريتي "بوشوشو" و"نياموكوبي" التابعتين للإقليم.

ووفقا للإحصائيات الرسمية، فإن فيضانات كاليهي التي اجتاحت قريتي "بوشوشو" و"نياموكوبي"؛ أسفرت عن وفاة 438 شخص واعتبار أكثر من 5 آلاف آخرين في عداد المفقودين إلى جانب الآلاف من الضحايا المشردين.