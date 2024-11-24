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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بأسلوب المغافلة.. سائق توك توك يسرق موظفا وسط الشارع بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في القبض علي سائق توك توك وعاطل المتهمين بسرقة موظف باستخدام مركبة التوك توك بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من موظف يفيد بأنه أثناء استقلاله مركبه توك توك بدائرة القسم غافله السائق واخر وقاما بسرقة مبلغ مالي منه، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ وبتفريغ الكاميرات تم التوصل إلي المركبة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق وشريكه عاطل وبمواجتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة وارشدا عن المسروقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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