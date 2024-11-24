الحكومة الأردنية: حادث إطلاق النار بالرابية اعتداء إرهابي على قوات الأمن العام

أكدت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، أن التحقيقات مستمرة حول حادث إطلاق النار الذي وقع اليوم الأحد، في منطقة الرابية لمعرفة التفاصيل والارتباطات وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها.

وقال الدكتور محمد المومني، وزير الاتصال الحكومي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، إن الحادث يعتبر اعتداء إرهابي على قوات الأمن العام أثناء أداء واجبها.

وأضاف المومني، أن استقرار وأمن الأردن خط أحمر ولن يُسمح لأي جهة بالعبث به، مؤكداً أن أي مساس بأمن الوطن أو الاعتداء على رجال الأمن العام سيقابل بحزم وقوة القانون، وأنه سيتم تنفيذ القصاص العادل بحق أي مجرم يحاول التعدي على أمن الأردن.

وأشار، إلى أن هذه الاعتداءات، التي ارتكبها أشخاص خارجون على القانون ومن أصحاب السجلات الإجرامية والمخدرات، مرفوضة ومدانة من قبل كل أردني شريف.

وشدد المومني، على أن قوة الأردن واستقراره هما الأساس في دعم قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. موضحا، أن التحقيقات مستمرة في الحادث الإرهابي لمعرفة كافة التفاصيل واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة.

من جهتها، أعلنت مديرية الأمن العام الأردني عن تعاملها مع حادث إطلاق نار على إحدى الدوريات الأمنية في منطقة الرابية بالعاصمة عمان فجر اليوم، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأفادت وكالة "رويترز" بأن مسلحاً قُتل وأُصيب ثلاثة من أفراد الأمن في إطلاق النار قرب السفارة الإسرائيلية في عمان.