مصرع وإصابة 7 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بأكتوبر

لقي عامل مصرعه بينما أصيب 6 اخرين في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل محملة بالعمال اختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة انفجار إحد الإطارات مما تسبب في انحراف الطارة بيد السائق وانقلاب السيارة نتج عن الحادث مصرع عامل وإصاب 6 اخرين جري نقل جثمان المتوفي إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.