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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

دخول سيارة نقل في "البلدورات" بالجزيرة الوسطى بكفر شكر

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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تسببت الأمطار وموجة الطقس السيئ الذي تعرضت له محافظة القليوبية اليوم الأحد، في دخول سيارة نقل في البلدورات في الجزيرة الوسطى بناحية أسنيت كفر شكر دون أي خسائر في الأرواح وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية للطريق مرة أخرى.

انتقل مجلس مدينة كفر شكر برئاسة المحاسب محمد غنيم، وجاري رفع آثار الحادث وجرى تنحية السيارة المشاركة في الحادث جانب الطريق.

وشهدت مدن طوخ وبنها وكفر شكر  أمطار غزيرة فيما شهدت باقي الأنحاء أمطارا متوسطة، حيث طالب محافظ القليوبية من رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد خلال لمواجهة الأمطار ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد محافظ القليوبية على متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة في شفط تراكمات مياه الأمطار من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، مؤكدًا على استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول.

الحادث

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موجة الطقس السئ محافظة القليوبية مدينة كفر شكر القليوبية