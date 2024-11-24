دراسة حديثة تكشف عن وجود كوكب عملاق خارج النظام الشمسي

تمكن فريق دولي من علماء الفلك من اكتشاف كوكب عملاق شبيه بالمشتري يقع خارج المجموعة الشمسية وفقا لما نشرته مجلة لينتا.رو.

اكتشف الكوكب فريق من العلماء الذين يعملون على مشروع (NGTS) الدولي لدراسة الكواكب الخارجية وتبعا للمعلومات التي أوردها فريق العمل المتخصص فإن الكوكب الجديد الذي أطلق عليه اسم "NGTS-33b" يبعد حوالي 1430 سنة ضوئية عن الأرض وهو أكبر بأربع مرات من كوكب المشتري ويدور كوكب حول نجم دورة كاملة مرة كل 2.82 يوما ويبلغ نصف قطر هذا الكوكب حوالي 1.64 نصف قطر المشتري وكتلته تساوي 3.63 كتلة المشتري.

ويتمتع NGTS-33b بكثافة منخفضة بشكل غير عادي تبلغ 0.19 غرام لكل سنتيمتر مكعب وأشار الباحثون أيضا إلى أن نصف قطر هذا الكوكب زاد بنسبة تصل إلى 15 % مقارنة بنماذج بنية الكواكب، وهذه الميزات تجعل من NGTS-33b هدفا فريدا للدراسة.

ويؤكد العلماء أن اكتشاف كوكب NGTS-33b يعتبر خطوة مهمة إذ لا يعرف حاليا سوى 11 كوكبا خارجيا كبيرا تدور حول النجوم الساخنة.