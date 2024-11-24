في عيد ميلاد ميرفت أمين.. محطات الرحلة الفنية في حياة حسناء السينما

تحتفل اليوم الموافق ٢٤ نوفمبر الفنانة ميرفت أمين بعيد ميلادها، وسط مسيرة من العطاء الفني الكبير بين أضلاع الفن الثلاث سينما ومسرح وتلفزيون.

البداية مع الفن

منذ بدايات الظهور الأول للفنانة ميرفت أمين، وقد تركت أثراً كبيراً في قلوب الجماهير، فهي ذات بصمة و كاريزما فنية، وحضور أمام الكاميرات طاغي بشكل كبير، وهو ما مهد لها الطريق أن تصبح واحده من أهم نجمات السينما والدراما.

مدرسة ميرفت أمين الفنية

بدأت الفنانة ميرفت أمين بمرحلة الانتشار، وقدمت من خلالها عدد من الأفلام ذات الطابع اللايت والكوميديا والرومانسي، ولكنها أثبتت قدرات تمثيلية كبيرة، بمحطات هامه في مسيرتها الفنية، وكان لفيلم "حافيه على جسر الذهب"، "تزوير في اوراق رسميه"، دلالات فنية هامة علي قدرات تمثيلية استثنائية لنجمة لها ثقل فني، استطاعت أن تقدم شخصيات فنية بدون تعقيدات أو البحث عن أدوات لإيصال الإحساس، اكتفت فقط أن تصدق الأداء أولا فصدقها الجمهور.

أبرز أعمالها الفنية

قدمت الفنانة ميرفت أمين عدد كبير من الأعمال الفنية أبرزها علي مستوي السينما فيلم "الحفيد، حافيه على جسر الذهب، واحده بواحده، تزوير في اوراق رسميه، مرجان احمد مرجان"، وعلى مستوى الدراما قدمت مسلسل "يحيا العدل، رياح الغدر، مدرسة الاحلام، رأس الغول، لا تطفئ الشمس، بالحجم العائلي، قيد عائلي، مليحة".