استمرار حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية رغم التقلبات الجوية

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن ستمرار فتح البوغاز وإنتظام حركتي الملاحة والتداول بمينائي الأسكندرية والدخيلة في ظل ما تشهده محافظة الأسكندرية من تقلبات جوية ناتجة عن نوة باقي المكنسة، حيث لم تصل الأحوال الجومائية ومنها سرعة الرياح وإرتفاع الأمواج إلى الحد الذي يؤثر سلبا على حركة الملاحة.

في ذات السياق فقد أصدر اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية عددا من التعليمات التشغيلية التي تهدف إلى المحافظة على الأفراد والممتلكات في ظل التقلبات الجوية ومن أهم تلك التعليمات.

يأتي ذلك من خلال رفع حالة الإستعداد القصوى على مدار 24 ساعة لمجابهة أي أحداث طارئة وإبلاغ الجهات المعنية حال الحاجة، ومتابعة الموقف الجومائي بصفة دورية من خلال التنبؤات الجوية والرصدات المستمرة، وتنفيذ الرصدات الجوية كل ساعة.

كما يتم إذاعة الرصدة الجومائية على كافة السفن بمناطق الإنتظار والمتراكي داخل الميناء، وأيضا التنبيه على السفن بالمخطاف الداخلي ومنطقة الإنتظار الخارجي للتأكد من تثبيت مخطاف السفينة جيدا وبطريقة آمنة مع وجود مسافات مناسبة وآمنة بين السفن وتقديم العون والمساعدة في حالة الحاجة.

بجانب إخطار السفن بتغطية كافة العنابر الخاصة بالسفن للحفاظ على البضائع من التلف، ورفع درجة الإستعداد القصوى لأطقم الإنقاذ والغطس، وللقاطرات والوحدات البحرية ولنشات الإطفاء ومعدات مكافحة الحريق وحصر العطب.

والمرور على شبكات صرف المطر بالطرق وأسطح المباني بالميناء والتأكد من صلاحيتها، وتجهيز جماعات دفع سريعة من الفنيين لسرعة دفعهم للمنطقة المتضررة داخل الميناء حال حدوث ذلك، والمرور على المباني والأرصفة والإبلاغ الفوري للإدارات المعنية بالميناء عن أي حدث طارئ.

والتأكد من إحكام إغلاق منافذ المخازن لضمان عدم تعرض البضائع بداخلها للتطاير أو التلف، وتأمين محطات الكهرباء وتجهيز أطقم الطوارئ والمتابعة المستمرة لجميع مرافق الميناء والمسطح المائي، وتجهيز سيارة سلم الكهرباء الهيدروليكي ووضعها في حالة إستعداد مستمر.

ومرور جماعات السلامة والصحة المهنية على شركات الشحن والتفريغ للتأكد من صلاحية الروافع والمعدات وكذا المرور على معدات الإطفاء ومكافحة الحريق وساحات الشركات الخازنة لمتابعة تنفيذ إشتراطات السلامة، تجهيز وإستعداد سيارات الإسعاف والمعدات الطبية، تنفيذ كافة الإجراءات المدرجة بالخطط الأمنية المعتمدة والمتوافقة مع تعليمات.