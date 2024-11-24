بدء صرف مرتبات نوفمبر 2024 لجميع العاملين بالدولة

الأحد 24/نوفمبر/2024 - 10:14 ص

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وأوضحت وزارة المالية أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين عن شهر نوفمبر 2024 وما في حكمها وما يتقاضونه بخلاف ذلك، و3 أيام من نوفمبر وديسمبر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.



وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر بدءًا من اليوم الأحد 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه.



كما أعلن بدء صرف مرتبات ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.



وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

