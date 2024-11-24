"هجمة شتوية حادة".. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة، من اليوم الاحد 24 نوفمبر إلى الجمعة 29 نوفمبر، حيث يشهد طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة علي جنوب الصعيد وبارد ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد: يشهد طقس اليوم الاحد، انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4_5 درجات على اغلب الانحاء، ونشاط رياح على اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 40_50 كم/س مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما يشهد اضطراب الملاحة البحرية علي البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60_85 كم/س وارتفاع الامواج من 4_6 متر، واضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 60_70 كم/س وارتفاع الامواج من 3_4 متر.

وتوقعت الارصاد سقوط امطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القـناة و الوجة البحرى وتمتد الي مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما يشهد غدا الاثنين، نشاط رياح علي أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وامطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتابعت: انه بدءا من الثلاثاء 26 نوفمبر الي الجمعة 29 نوفمبر، يسود نشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة ، وامطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

ونوهت الارصاد، انه من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار اليها سابقا علي القاهرة والوجة البحرى العظمى 20_22 درجة والصغرى 14_18 درجة.