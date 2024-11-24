العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي المختفي في الإمارات.. وإسرائيل تعلق: "الحادث إرهابي"

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال ووزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، العثور على جثة الحاخام تسفي كوغان، بعد أيام من اختفائه والبحث عنه في الإمارات.

وأوضح بيان مشترك: أن أجهزة الاستخبارات والأمن الإماراتية عثرت على جثة كوغان، الذي انقطع الاتصال به منذ الخميس الماضي.

وأشار البيان إلى أن مقتل كوغان يعد "حادثًا إرهابيًا إجراميًا معاديًا للسامية"، مؤكدًا أن إسرائيل ستتحرك بكل الوسائل الممكنة لتحقيق العدالة ضد المسؤولين عن وفاته.

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية قد أفادت بأن تقارير إماراتية تشير إلى العثور على جثة مجهولة الهوية، يجري التحقيق في ارتباطها باختفاء الحاخام والضابط السابق في جيش الاحتلال تسفي كوغان.

وكان الاتصال مع كوغان قد انقطع الخميس الماضي، مما أثار الشكوك حول تعرضه للخطف أو القتل، وقد باشرت السلطات الإماراتية التحقيق في القضية.

وفي السياق نفسه، زعمت صحف عبرية أن ثلاثة أوزبكيين على صلة بإيران قد يكونون وراء اختطاف أو قتل كوغان، الذي يعمل مبعوثًا لمنظمة حاباد اليهودية المتطرفة، التي تدعو إلى التخلص من الفلسطينيين في الضفة الغربية والاستيلاء على أراضيهم.

وخدم كوغان في الجيش الإسرائيلي كمقاتل في لواء "جفعاتي"، وهو أحد مساعدي الحاخام ليفي دوخمان، الحاخام الرئيسي للجالية اليهودية في البلاد.

وقال أفراد عائلته إنه اتصل بهم آخر مرة يوم الأربعاء الماضي، حسب ما ذكره "الموساد".

كما شوهد آخر مرة في دبي، ظهر يوم الخميس الماضي، ولم يحضر الاجتماعات المقررة التي كان يعقدها خلال النهار، وبعد تغيبه عن السمع اتصلت زوجته بـ"الحباد" الذي اتصل بدوره بالسلطات وجرى التحقق من الحادث.