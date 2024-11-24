محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعدادات للتعامل مع الطقس

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة وعلى فترات متقطعة.

وشدد الفريق أحمد خالد على رؤساء الأحياء والأجهزة المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة، لرصد أية حالات طارئة للتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.

وتنوه محافظة الإسكندرية، أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري، مشددا على المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة عن ذلك.

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة وهي كالتالي:

.الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو

على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125