كيف يواجه مرضى الجيوب الأنفية الموجة الباردة؟.. "الصحة" تجيب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح الهامة للمواطنين، تزامنًا مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية حول بدء أولى حالات عدم الاستقرار الجوي في فصل الخريف، والتي ستشهد تقلبات جوية بدءًا من اليوم .

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن فصل الخريف يتميز بتقلباته الجوية التي تتراوح بين الطقس الحار نهارًا والبارد ليلًا، بالإضافة إلى موجات من الأمطار والرياح، مما يؤدي إلى زيادة أعراض الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية.

وأشار إلى أن الفصول الانتقالية، مثل الخريف والربيع، تشهد تزايدًا في حدة أعراض التهاب الجيوب الأنفية بسبب التغيرات الحادة في درجات الحرارة والرياح المحملة بالأتربة.

وأضاف، أنه من الممكن أن يعاني مرضى الجيوب الأنفية من أعراض مثل إفرازات أنفية سميكة (غالبًا صفراء أو خضراء)، احتقان الأنف، ألم في الوجه، صداع، تعب، سعال، صعوبة في الشم، وضغط في الأذن.

وقدّم “عبدالغفار”، عدة نصائح للوقاية من مضاعفات التهاب الجيوب الأنفية خلال الخريف، مثل استخدام المحاليل الملحية أو البخاخات الأنفية لتخفيف الإفرازات، شرب كميات كافية من الماء، وضع كمادات دافئة على الوجه للتخفيف من الألم، وتجنب المحفزات مثل التدخين أو المنظفات المنزلية التي قد تؤدي إلى تهيج الأنف. كما أكد جاهزية مستشفيات وزارة الصحة لاستقبال أي حالات مرضية.

وأوضح، أن التعرض للطقس البارد، سواء داخل أو خارج المنزل، قد يؤدي إلى أعراض مرضية نتيجة عدم قدرة الجسم على التكيف مع انخفاض درجات الحرارة.

وشدد على أهمية تدفئة الجسم بارتداء ملابس ثقيلة تتناسب مع الأجواء الباردة أو الممطرة، وتجنب البقاء في الخارج لفترات طويلة أثناء الرياح والأمطار. كما دعا المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا والإنفلونزا.

وأشار إلى أهمية ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، مع غسل وتعقيم اليدين بشكل متكرر، بالاضافة الى مراقبة التنبؤات الجوية وتحديد وقت الخروج أثناء الطقس البارد أو الممطر، مع ارتداء طبقات متعددة من الملابس الثقيلة، واختيار ملابس داخلية تمتص الرطوبة وتوفر الحماية من الرياح والماء.

كما شدد على ضرورة تناول الطعام الصحي والسوائل قبل الخروج في الطقس البارد، وممارسة بعض الحركات البدنية لتحفيز تدفق الدم إلى الأطراف وضرورة تجنب تعرض الاطفال لموجات التقلبات الجوية، والاهتمام بتغذيتهم وتدفئتهم بشكل جيد، وارتداء ملابس ثقيلة مناسبة لحمايتهم من البرد.