طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن نقص المستلزمات وأدوات العمليات في المستشفيات

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء بشأن نقص المستلزمات وأدوات العمليات في المستشفيات، مما يضطر المريض أو المصاب إلى شراء المستلزمات مثل البنج وخلافه لإجراء عملية أو خياطة أو تغيير جرح أو تركيب الجهاز المستخدم للغسيل الكلوي أو تغيير الحروق أو خلافه.

وأشارت متى في طلبها إلى أن نقص المستلزمات وأدوات العمليات في المستشفيات، يجعل المريض أو المصاب يضطر للنزول والبحث في الصيدليات لشراء المستلزمات بنفسه ، بدلا من توفيرها في المستشفيات للمريض أو المصاب.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن معظم الأدوية غير متواجدة في الصيدليات ، متساءلة إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه ، في ظل نقص هذا العدد الكبير من الأدوية في الصيدليات.

وطالبت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل فورا لحل بشأن نقص المستلزمات وأدوات العلميات في المستشفيات، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على صحة المريض أو المصاب ، ويعطل إجراء العديد من العمليات للمرضى أو المصابين.