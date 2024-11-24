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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها من تشغيل إيران أجهزة طرد مركزي جديدة

النووي الإيراني
النووي الإيراني
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أعرب متحدث باسم الخارجية الأمريكية عن قلق واشنطن إزاء إعلان إيران اختيار مسار "التصعيد المستمر"؛ بدلا من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


وقال المتحدث الأمريكي - في تصريح خاص لقناة (الحرة) الإخبارية اليوم /الأحد/ - "إن استمرار طهران في إنتاج وتجميع اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة ليس له مبرر مدني موثوق".
ويأتي هذا التصريح عقب إعلان إيران، الجمعة، عن بدء تشغيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة، ردا على انتقاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم تعاونها بما يكفي في إطار برنامجها النووي.
وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحول إلى غاز من خلال تدويره بسرعة كبيرة ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية (يو-235) المخصصة لعدة استخدامات.

متحدث باسم الخارجية الأمريكية واشنطن إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية