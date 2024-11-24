الجيش الأمريكي: رصدنا مسيرات مجهولة فوق 3 قواعد جوية بالمملكة المتحدة

أكد الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، إنه رصدنا مسيرات مجهولة فوق 3 قواعد جوية بالمملكة المتحدة خلال اليومين الماضيين، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

ووفقًا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، فقد وقعت الحوادث بين 20 و22 نوفمبر الجاري، حيث تم رصد "مسيرات صغيرة" فوق قواعد "لاكينهيث" و"ميلدنهول" في سافولك، و"فيلتويل" في نورفولك، التي تتبع سلاح الجو الملكي البريطاني.

وأوضح سلاح الجو الأميركي، الذي يستخدم هذه القواعد، أنه من غير الواضح في الوقت الحالي ما إذا كانت الطائرات المسيرة تمثل تهديدًا عدائيًا أم لا. كما رفض التعليق على ما إذا كانت قد تم استخدام آليات دفاعية، لكنه أكد احتفاظه بـ"حق حماية" المنشآت. وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأميركية في أوروبا: "يمكننا تأكيد رصد أنظمة جوية غير مأهولة صغيرة في المناطق المحيطة بقواعد رايف لاكينهيث، وميلدنهول، وفيلتويل بين 20 و22 نوفمبر. وقد اختلفت المسيرات في عددها وحجمها وشكلها."