الأمواج تصل لـ 6 أمتار.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه الشواطئ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب فى حركة الملاحة البحرية، ونشاط رياح وانخفاض فى الحرارة ، وسقوط أمطار.

وأوضحت الأرصاد أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط، ويتسبب في نشاط الرياح على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويكون مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتابعت: كما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيث تكون علي السواحل الغربية بمطروح والإسكندرية والبحيرة، سرعة الرياح من 50_85 كم/س وارتفاع الامواج من 4 الي 6 متر.

وأوضحت: السواحل الشرقية كفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح ، تكون سرعة الرياح من 50_75 كم/س وارتفاع الامواج من 4 الي 5 متر.

وأضافت: أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وتكون سرعة الرياح من 50_70 كم/س وارتفاع الامواج من 3الي 4 متر، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.