ads
الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو تعلن إسقاط 34 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية

مسيرة أوكرانية
مسيرة أوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الأحد/ أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مقاطعات روسية.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية " سبوتنك" - أنه "تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 34 طائرة دون طيار أوكرانية، كما تم تدمير 27 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، واعتراض 4 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وتم إسقاط طائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول.

وزارة الدفاع الروسية أنظمة الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية