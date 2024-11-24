موسكو تعلن إسقاط 34 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الأحد/ أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مقاطعات روسية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية " سبوتنك" - أنه "تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 34 طائرة دون طيار أوكرانية، كما تم تدمير 27 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، واعتراض 4 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وتم إسقاط طائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول.