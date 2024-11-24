نصائح هامة للقيادة الآمنة خلال الطقس السيئ

قدمت الإدارة العامة للمرور بعض النصائح الهامة للقيادة الآمنة خلال الطقس السيئ، والتي تهدف إلى حماية قائدي المركبات والحد من الحوادث

نصائح عامة:

خفض السرعة: يجب تخفيض السرعة بشكل كبير ليتناسب مع ظروف الرؤية.

زيادة مسافة الأمان: حافظ على مسافة أمان كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك، لتجنب التصادم في حالة الحاجة المفاجئة للفرامل.

استخدام الإضاءة: قم بتشغيل جميع أنوار سيارتك، سواء الأمامية أو الخلفية، لتكون أكثر وضوحًا للسائقين الآخرين.

تنظيف الزجاج: تأكد من نظافة زجاج سيارتك الأمامي والخلفي، واستخدام المساحات بشكل مستمر لإزالة الماء أو الثلج.

تجنب المناورات المفاجئة: تجنب التغيير المفاجئ للممرات أو الفرملة القوية، حيث قد يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة على السيارة.

التركيز التام: تجنب استخدام الهاتف المحمول أو أي شيء يشتت انتباهك أثناء القيادة.

التحلي بالصبر: كن صبورًا واحترم قائدي المركبات الآخرين، وتجنب التسرع أو الغضب.

متابعة حالة الطرق: قبل الخروج، تحقق من حالة الطرق وحالة الطقس المتوقعة.

نصائح إضافية في حالات معينة: الأمطار:

* تجنب القيادة في البرك أو المياه الراكدة.

استخدم الإطارات المناسبة للأمطار.

* تجنب استخدام الفرامل بشكل مفاجئ.

* الضباب:

* استخدم أنوار الضباب الأمامية والخلفية.

* لا تتبع سيارة أخرى عن قرب.

* استخدم مساحات الزجاج الأمامي والخلفية بشكل مستمر.

* تجنب التسارع أو الفرملة المفاجئة.

* قم بتسخين السيارة قبل البدء في القيادة.

نصائح أخرى:

* فحص السيارة: تأكد من أن إطارات سيارتك في حالة جيدة وأن سوائلها مكتملة.

* الحمل الزائد: تجنب حمل السيارة بأكثر من طاقتها.

* الإطارات: تأكد من أن إطارات سيارتك مناسبة للظروف الجوية.