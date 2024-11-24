قدمت الإدارة العامة للمرور بعض النصائح الهامة للقيادة الآمنة خلال الطقس السيئ، والتي تهدف إلى حماية قائدي المركبات والحد من الحوادث
نصائح عامة:
خفض السرعة: يجب تخفيض السرعة بشكل كبير ليتناسب مع ظروف الرؤية.
زيادة مسافة الأمان: حافظ على مسافة أمان كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك، لتجنب التصادم في حالة الحاجة المفاجئة للفرامل.
استخدام الإضاءة: قم بتشغيل جميع أنوار سيارتك، سواء الأمامية أو الخلفية، لتكون أكثر وضوحًا للسائقين الآخرين.
تنظيف الزجاج: تأكد من نظافة زجاج سيارتك الأمامي والخلفي، واستخدام المساحات بشكل مستمر لإزالة الماء أو الثلج.
تجنب المناورات المفاجئة: تجنب التغيير المفاجئ للممرات أو الفرملة القوية، حيث قد يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة على السيارة.
التركيز التام: تجنب استخدام الهاتف المحمول أو أي شيء يشتت انتباهك أثناء القيادة.
التحلي بالصبر: كن صبورًا واحترم قائدي المركبات الآخرين، وتجنب التسرع أو الغضب.
متابعة حالة الطرق: قبل الخروج، تحقق من حالة الطرق وحالة الطقس المتوقعة.
نصائح إضافية في حالات معينة: الأمطار:
* تجنب القيادة في البرك أو المياه الراكدة.
استخدم الإطارات المناسبة للأمطار.
* تجنب استخدام الفرامل بشكل مفاجئ.
* الضباب:
* استخدم أنوار الضباب الأمامية والخلفية.
* لا تتبع سيارة أخرى عن قرب.
* استخدم مساحات الزجاج الأمامي والخلفية بشكل مستمر.
* تجنب التسارع أو الفرملة المفاجئة.
* قم بتسخين السيارة قبل البدء في القيادة.
نصائح أخرى:
* فحص السيارة: تأكد من أن إطارات سيارتك في حالة جيدة وأن سوائلها مكتملة.
* الحمل الزائد: تجنب حمل السيارة بأكثر من طاقتها.
* الإطارات: تأكد من أن إطارات سيارتك مناسبة للظروف الجوية.
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نصائح هامة للقيادة الآمنة خلال الطقس السيئ
قدمت الإدارة العامة للمرور بعض النصائح الهامة للقيادة الآمنة خلال الطقس السيئ، والتي تهدف إلى حماية قائدي المركبات والحد من الحوادث