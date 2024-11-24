قوات الاحتلال تدفع بآلياتها العسكرية إلى قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال تواصل الدفع بآلياتها العسكرية إلى قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية.

وفي نفس السياق، أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم، بأن طفلين استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الاحتلال على منزل في النصيرات، وسط قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مستشفى العودة في النصيرات استقبل ستة شهداء، معظمهم أشلاء، بالإضافة إلى ثلاث إصابات، إثر قصف طيران الاحتلال لمنزل في منطقة مخيم 5 شمال النصيرات.

ويستمر عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44.176 فلسطينيًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104.473 آخرين. وتعد هذه الحصيلة غير نهائية، حيث لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع فرق الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.