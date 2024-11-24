اليوم.. بدء التداول على أسهم "كاتليست بارتنيرز" في البورصة رسميا

يفتتح رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، جلسة التداول بمناسبة قيد شركة كاتليست بارتنيرز وبحضور مسئولي البورصة والشركة والرقابة المالية.

ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة الأربعاء 13 نوفمبر ، قيد أسهم شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست، شركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC) قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 10 ملايين جنيه موزع على مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد ممثلة في إصدار واحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) (السوق الرئيسي)، وذلك طبقًا للمواد أرقام (6) و(7 مكرر) و(7 مكرر1) و (18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقالت البورصة، إنه لا يجوز التعامل على أسهم شركة كاتليست بارتنرز خلال فترة الثلاثة أشهر من تاريخ القيد المؤقت وحتى استيفاء الشروط (1، 2، 3، 4 ) من المادة (7 مكرر) إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء الشروط خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

وسيتم إدراج أسهم شركة كاتليست بارتنرز، على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط "خدمات مالية غير مصرفية" اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر.