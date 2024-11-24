أوناش وسيارات إغاثة.. استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ بالمحافظات

أنهت وزارة الداخلية، استعداداتها لمساعدة المواطنين فى مواجهة موجة الطقس السيئ التى تشهدها بعض المحافظات ، وذلك من خلال التواجد الأمنى المكثف بكافة الشوارع والميادين الرئيسية لتسيير حركة المرور، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

وقامت أجهزة الوزارة بنشر كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة سيارات الإغاثة - الدفع الرباعى - الأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدى السيارات على الطرق كما قامت قوات الحماية المدنية بالمساهمة فى إزالة تجمعات المياه.

وتم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار موجة الأمطار.