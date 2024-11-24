ads
الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أوناش وسيارات إغاثة.. استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ بالمحافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أنهت وزارة الداخلية، استعداداتها لمساعدة المواطنين فى مواجهة موجة الطقس السيئ التى تشهدها  بعض المحافظات ، وذلك من خلال التواجد الأمنى المكثف بكافة الشوارع والميادين الرئيسية لتسيير حركة المرور، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

وقامت أجهزة الوزارة بنشر كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة سيارات الإغاثة - الدفع الرباعى - الأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدى السيارات على الطرق كما قامت قوات الحماية المدنية بالمساهمة فى إزالة تجمعات المياه.

وتم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار موجة الأمطار.

الأمني مواجهة موجة الطقس السيئ تواجد مكثف للقيادات الأمنية وزارة الداخلية