مدفعية الاحتلال تستهدف الأحياء الشمالية والشرقية جنوبي لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، نقلا عن إعلام لبناني، أن مدفعية الاحتلال تستهدف الأحياء الشمالية والشرقية المحاذية لبلدة إبل السقي في النبطية جنوبي لبنان.

كانت الأسابيع الأخيرة الأكثر دموية ودمارًا للبنان وشعبه في العقود الأخيرة، حيث كثفت إسرائيل بشكل كبير من غاراتها الجوية وتوغلها البري، مما فاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون.

بعد شهرين من التصعيد العسكري في لبنان، سقط أكثر من 3500 شهيد، وأُصيب 15 ألف شخص، فيما تأثر حوالي 1.3 مليون شخص بشكل مباشر، حيث نزحوا عن ديارهم.

وقد تسببت الأعمال العدائية الإسرائيلية المستمرة في تمزيق حياة العديد من الناس، مما أدى إلى تحديات كبيرة في مجال الحماية وترك العديد منهم في وضع بالغ الخطورة.