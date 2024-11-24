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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي: إطلاق 6 صواريخ من لبنان تجاه وسط إسرائيل

صواريخ إسرائيلية
صواريخ إسرائيلية
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ستة صواريخ أطلقت صباح اليوم /الأحد/، باتجاه وسط إسرائيل من لبنان؛ حيث اعترض خمسة من الصواريخ وسقط صاروخ واحد في أرض مفتوحة.


ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان الجيش القول إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، فيما أطلقت الصواريخ صفارات الإنذار في عدد من المدن والبلدات شمال تل أبيب، بما في ذلك نتانيا وهرتسليا.
وذكر الجيش - في بيان أخر - أن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة والبلدات المحيطة بها، محذرة من إطلاق الصواريخ.
تأتي هذه التنبيهات بعد وقت قصير من إطلاق الستة الصواريخ على وسط إسرائيل من لبنان.

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