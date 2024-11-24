طقس مطروح.. خريفي بارد والفرصة مهيأة لتساقط الأمطار

شهدت محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي للبلاد، اليوم الأحد، طقس خريفي بارد مع نشاط ملحوظ للرياح الشمالية والشمالية الغربية العكسية، وظهرت السحب المتوسطة والكثيفة المحملة ببخار الماء، والفرصة مهيأة لتساقط الأمطار خاصة على المنطقة الساحلية.

وانخفضت درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا عن الأيام الماضية بحوالي 4 إلى 7 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، مع تزايد الإحساس ببرودة الطقس.

ونشطت الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة في بعض الأحيان، مع حدوث اضطراب في حالة البحر المتوسط، وتم التنويه بتعطيل كافة الأنشطة البحرية يومي الأحد والإثنين حيث يصل ارتفاع الأمواج على المتوسط من 4 إلى 6 أمتار.

حالة طوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ

من جانبها، أعلنت الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة مع التنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، حالة الطوارئ القصوى؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ.

طقس مطروح.. خريفي بارد ونشاط للرياح والفرصة مهيأة لتساقط الأمطار

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