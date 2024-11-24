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الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد تحذر: أمطار ورياح مثيرة للأتربة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد انه يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، أما ليلاً وفي الصباح الباكر، فمن المتوقع أن يكون الطقس باردًا على كافة الأنحاء.

كما يشهد اليوم الأحد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ويُتوقع أيضًا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، ووسط سيناء، ومدن القناة، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 24 للعظمي والصغرى 12 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمي والصغري 15 درجة .

 

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