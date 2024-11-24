أسعار الذهب اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد، 24 نوفمبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4297 جنيها للشراء، 4320 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3939 جنيها للشراء، 3960 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3760 جنيهات للشراء، 3780 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3223 جنيها للشراء، 3240 جنيه للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2507 جنيهات للشراء، 2520 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 30080 جنيها للشراء، 30240 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة: 133656 جنيها للشراء، 134367 جنيها للبيع.