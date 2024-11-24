أمطار شديدة ومتوسطة على القاهرة والجيزة

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة أمطارًا منذ الصباح الباكر تفاوتت شدتها ما بين شديدة إلى متوسطة، فيما انخفضت درجات الحرارة بصورة ملموسة.

وأشارت تقارير الهيئة الامة للأرصاد إلى إنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من ٤-٥ درجات على أغلب الأنحاء.

ووفقا للهيئة، فإنه من المقرر أن تنشط الرياح على كافة الأنحاء، إذ تزيد من الاحساس ببرودة الطقس، كما تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اضطراب قوي على البحرين المتوسط والأحمر، لذا وجب التنويه لتعطيل كافة الأنشطة البحرية يومي الأحد والإثنين حيث يصل ارتفاع الأمواج على المتوسط من ٤ ـ ٦ م وعلى الأحمر (٣-٤ )م.

وأكدت الهيئة، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري، تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ووجهت الأرصاد نصائح للمواطنين، إذ شددت على ارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب جاكيت عند الخروج، والابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة.