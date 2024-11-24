أسعار الدولار اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

تباينت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأحد، 24 نوفمبر 2024، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.60 جنيه للشراء، مقابل 49.74 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنكي (مصر، والأهلي المصري) نحو 49.62 جنيه للشراء، مقابل 49.72 جنيه للبيع.

وفي بنوك أخرى مثل (البنك التجاري الدولي CIB، والمصرف المتحد، والبركة، وأبو ظبي الأول، وقناة السويس، والتعمير والإسكان، والقاهرة، والإسكندرية، وأبو ظبي التجاري، وفيصل الإسلامي)، سجل الدولار نحو 49.62 جنيه للشراء، مقابل 49.72 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول، سجل الدولار نحو 49.63 جنيه للشراء، مقابل 49.73 جنيه للبيع.

أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد سجل سعر الدولار نحو 49.84 جنيه للشراء، مقابل 49.94 جنيه للبيع.