اليوم.. الحكم في قضية ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر

تصدر محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة بين الإعلامية ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر، والمتعلقة باتهامات متبادلة بالسب والقذف على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة حجز القضية للنطق بالحكم اليوم الموافق 24 نوفمبر، بعد استكمال التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن الشيخ محمد أبو بكر متهم بسب وقذف الفنانة ميار الببلاوي علانية، من خلال نشر مقطع مصور على حسابه الشخصي، تضمّن عبارات خادشة وطعنًا في عرضها وسمعة عائلتها، إلى جانب الإساءة للقيم والمبادئ الأسرية، كما وجهت له اتهامات بإزعاجها ومضايقتها عبر إساءة استخدام وسائل الاتصالات.

وفي المقابل، أشارت التحقيقات إلى أن الفنانة ميار الببلاوي قامت هي الأخرى بسب وقذف الشيخ محمد أبو بكر علانية، من خلال نشر مقطع مصور على حسابها بموقع "فيسبوك"، يحتوي على عبارات مسيئة تمس اعتباره، واتهمت أيضًا بإزعاجه ومضايقته عبر إساءة استخدام وسائل الاتصال.

ومن المقرر أن تفصل المحكمة اليوم في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.