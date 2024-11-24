الأمن الأردني يعلن مقتل شخص وإصابة 3 عسكريين في محيط السفارة الإسرائيلية

الأحد 24/نوفمبر/2024 - 07:28 ص

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، أنها تعاملت فجر الأحد، مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه إحدى الدوريات العاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمّان، مما أدى لمقتل الجاني وإصابة 3 من عناصر الأمن.

وقالت إن شخصا أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار.

وبينت أنه جرى مطاردته ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك مما أسفر عن مقتل الجاني، وفقا لبيان رسمي.

وبينت مديرية الأمن العام الأردني أنه أصيب أثناء العملية 3 من رجال الأمن العام، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة، فيما بوشرت التحقيقات.

وكانت الشرطة الأردنية فرضت طوقا أمنيا في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان، بعد سماع طلقات نارية.

كما أن سيارات الشرطة والإسعاف هرعت إلى حي الرابية حيث توجد السفارة، بعد سماع إطلاق نار متقطع.