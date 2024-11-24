أوكرانيا ترصد هجمات ضدها باستخدام صواريخ كورية شمالية

كشفت شبكة "سي إن إن" عن تعرض لضربات عديدة خلال العام الجاري باستخدام صواريخ، بحسب ما نقلت عن مسؤولين عسكريين أوكرانيين، الأحد.

وقال مسؤول دفاعي أوكراني إن روسيا أطلقت نحو 60 صاروخا كوريا شماليا من طراز KN-23 على أوكرانيا مؤخرا.

وبحسب القائم بأعمال رئيس الاتصالات في القوات الجوية الأوكرانية، يوري إجنات، فإنه منذ الربيع، استخدمت روسيا الصواريخ الباليستية والطائرات الهجومية بدون طيار بشكل أكبر لضرب أوكرانيا. وتستخدم صواريخ كروز بشكل أقل".

وتشكل هذه الصواريخ الأقل تطورًا جزءًا من الدعم المتزايد الذي تقدمه كوريا الشمالية لموسكو، والذي يشمل أيضًا نحو 11 ألف جندي كوري شمالي منتشرين في منطقة كورسك الروسية.

وتقول "سي إن إن" إنها اطلعت على شظايا من حطام الأسلحة، والتي تظهر المدى الواضح للدوائر الإلكترونية المصنوعة أو المصممة في الولايات المتحدة وأوروبا في أنظمة التوجيه الخاصة بها.

ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن لجنة مكافحة الفساد المستقلة في أوكرانيا، وهي منظمة مجتمع مدني، فإن المكونات الأساسية المستخدمة في الصواريخ الكورية الشمالية يتم إنتاجها من قبل تسع شركات غربية، بما في ذلك شركات مقرها في الولايات المتحدة وهولندا والمملكة المتحدة.

وقد تم إنتاج بعض أجزاء صواريخ KN-23/24 في عام 2023، مما يشير إلى وجود خط تسليم سريع إلى كوريا الشمالية.

ولا توجد معلومات موثوقة حول كيفية وصول المكونات إلى كوريا الشمالية، وفقًا لخبراء تعقب الأسلحة. لكنهم قالوا إن كل الدلائل تشير إلى أن الصين هي القناة المحتملة.

وقال المدعي العام الأوكراني للشبكة الأمريكية إن الضربات باستخدام الصواريخ الكورية الشمالية أسفرت عن مقتل 28 شخصًا على الأقل وإصابة 213 آخرين هذا العام.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي أن القوات الكورية الشمالية المحتشدة في روسيا ستدخل الحرب في أوكرانيا "قريبا".

ويأتي إعلان وزير الدفاع الأمريكي في وقت أكدت فيه أجهزة استخبارات كوريا الجنوبية، "مشاركة" جنود كوريين شماليين في "العمليات القتالية" في كورسك الروسية، بعدما تحدثت الولايات المتحدة عن انخراط بيونغ يانغ في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال مدير الأمن القومي في كوريا الجنوبية، إن روسيا أعطت صواريخ مضادة للطائرات لكوريا الشمالية، في مقابل إرسال بيونغ يانغ قوات لدعم موسكو في حربها على أوكرانيا.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن كبير المستشارين الأمنيين في سول، شين وون-سيك، قوله: "لقد ثبت أن معدات وصواريخ مضادة للطائرات تهدف إلى تعزيز نظام الدفاع الجوي الضعيف لبيونغ يانغ، سُلّمت لكوريا الشمالية".