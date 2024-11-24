فرنسا تسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخها بعيدة المدى ضد روسيا

قال وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، إن أوكرانيا يمكنها استخدام الصواريخ الفرنسية طويلة المدى ضد روسيا "في إطار الدفاع المشروع".

وجاءت تصريحات الوزير الفرنسي في مقابلة مع شبكة "بي بي سي"، أثناء زيارته إلى لندن في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ستبثها كاملة يوم الأحد.

ووفق وكالة "الأناضول"، أوضح بارو أنه لا توجد "خطوط حمراء" لدى فرنسا فيما يتعلق بدعمها لأوكرانيا.

وتجنب التأكيد ما إذا كانت الصواريخ الفرنسية قد استخدمت سابقًا، قائلًا: "مبادئنا واضحة.. رسائلنا تسلَّمها بوضوح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

وفيما يتعلق بإمكانية مشاركة جنود فرنسيين في الحرب الأوكرانية، قال بارو: "لا نستبعد أي خيار".

وتابع: "سندعم أوكرانيا بالكم والمدة التي تحتاجهما.. لماذا؟ لأن المعني هنا هو أمننا". واعتبر أي تقدم يحققه الجيش الروسي يزيد التهديدات تجاه أوروبا.

ويوم الأربعاء الماضي، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أوكرانيا استخدمت لأول مرة، صواريخ كروز طويلة المدى من طراز "ستورم شادو" ضد.

ويُعرف أن صواريخ "ستورم شادو" يصل مداها إلى أكثر من 250 كيلومترًا.

ومنذ 24 فبراير عام 2022، تشن روسيا هجومًا عسكريًّا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلًا" في شؤونها.