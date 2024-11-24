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الأحد 24 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يعلن اختياره بروك رولينز وزيرة للزراعة

رئيسة معهد أمريكا
رئيسة معهد أمريكا فيرست بوليسي روك رولينز
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اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس السبت، بروك رولينز، رئيسة معهد أمريكا فيرست بوليسي، لتولي منصب وزيرة الزراعة.

وقال ترامب في بيان نقلته "رويترز": "بوصفها وزيرة الزراعة المقبلة، ستقود بروك الجهود الرامية إلى حماية المزارعين الأمريكيين الذين يمثلون حقًّا العمود الفقري لبلادنا".

وإذا جرى التصديق على تعيينها في مجلس الشيوخ ستقود رولينز وزارة يعمل بها 100 ألف موظف ولها مكاتب في كل مقاطعة في البلاد، وتتضمن اختصاصاتها برامج الزراعة والتغذية والغابات، وإقراض الأسر والمزارعين، وسلامة الغذاء، والتنمية الريفية، والبحوث الزراعية، والتجارة.

وبلغت ميزانية الوزارة 437.2 مليار دولار في عام 2024.

يشار إلى أن ردود الفعل حول اختيارات الرئيس الأمريكي المنتخب لأعضاء فريقه، تتفاوت، إذ تم استقبال بعضها بشكل إيجابي، حتى من قبل الديمقراطيين، فيما أثارت اختيارات أخرى الجدل لدرجة أن بعض الجمهوريين قد لا يدعمونها.

ورصد برنامج "داخل واشنطن" على شاشة "الحرة" اختيارات فريق ترامب الجديد في إدارته الثانية، وما إذا كان الولاء يتفوق على أي معيار آخر للاختيار.

وأشار إلى عبارة: "تذهب كل الغنائم إلى المنتصر"، التي يعود أصلها إلى فترة انتخاب آندرو جاكسون عام 1828، وهي تعني أن الفائز في الانتخابات دائما ما يختار الأشخاص الذين يريدهم في المناصب العليا، مؤكدا أن هذه العبارة تتحقق تماما في إدارة ترامب.

وتبدو إدارة ترامب الثانية مختلفة تماما عن إدارته الأولى، فمع استثناء واحد حتى الآن، وهو جون راتكليف للاستخبارات، هناك فريق جديد بالكامل من المسؤولين.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب بروك رولينز وزيرة للزراعة روك رولينز رئيسة معهد أمريكا فيرست بوليسي