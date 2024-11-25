بالمصرى .. قعدات النميمة فى الأفراح والليالى الملاح

الإثنين 25/نوفمبر/2024 - 08:55 م

كلنا لما بيكون عندنا فرح بنهتم قوى حانلبس إيه، ونعمل شعرنا إزاى، ومين معزوم فى الفرح شاف لبسنا ده فى مناسبة قبل كده؟ ونجهز بقى ونبقى على سنجة عشرة ونروح ونبتدى السلامات.

هاى حبيبتى شكلك النهارده زى القمر.. مرسيه ياروحى وانتى فستانك بجنن ولونه حلو قوى عليكى.. خسيتى ماشاء الله عملتى إيه يا مجرمة؟.. بجد خسيت؟ أنا بقالى شهر عاملة دايت الأناناس.. براڤو باين عليكى قوي.. وده مع دكتور؟.. آه ده بتاع الدكتور وليام هيكتور أخدته من ع النت وعملته.. طب بليز يا روحى ابعتيهولى واتسآب علشان نونى تخنت وعملت دايت البروكلى وماخستش وكانت عاوزه تعمل ديتوكس بس خفت عليها.

إيه ده هى شهيرة اللى قاعدة على الترابيزة اللى هناك دي؟.. أيوه.. ومين اللى معاها دول؟.. ده رجل الأعمال أحمد عيسى ودى مراته.. شايفة الخاتم اللى فى إيديها؟ ده مايقلش عن خمسة قراط والكوليه اللى لابساه ده كل حجره فيه بتاعة نص قيراط.. أيوه ماهو منغنغها.. هى كده مابتقعش غير واقفة.. ده كاتبلها بيت الساحل اللى بعشرة مليون وعمارة الدقى وشاليه السخنة وشقة فى الجونة وكل سنة بيغيرلها عربيتها بالموديل الجديد.. ماهى علشان كده لازقة فيه ومش مدياله فرصة يتنفس.

إيه ده؟ مش دى سوسو اللى قاعدة هناك دي؟.. أيوه.. هى مال شكلها اتغير كده؟.. من كتر عمليات التجميل.. بس لون شعرها غريب قوى.. آه ماهى كل شوية تعمل لون ولوك جديد.. بس مش لايق عليها خالص ومخلى لون وشها باهت ومعجزها.. لا ونافخة خدودها قوي ومبيضة أسنانها وعاملة شفط وحاقنة شفايفها.. استنى دى جاية علينا.. هاااى ازيكوا يا بنات؟.. هاااى سوسو إيه القمر ده؟.. انتو اللى قمرات يا حياتي.. لا بجد شكلك قمر ولون شعرك يجنن ده انتى صغرانة ٢٠ سنة.. حبايب قلبى.. قوليلنا بقى عاملة إيه مخليكى قمر كده؟.. ولا حاجه والله أنا بس بروح الجيم وبمشى عندى فى الكومباوند ساعة كل يوم.. فارق معاكى قوى ياروحى ده إحنا قاعدين نعاكس ونقول مين القمر دي؟.

ايه ده مش اللى هناك دى وفاء؟.. أيوه.. هى اتحجبت؟.. أيوه.. شكلها كبر قوى فى السن ومالها لابسة وحش كده؟.. مسكينة جوزها مطلع عينها واتجوز عليها السكرتيرة بتاعته.. ياعينى وهى من وقتها بقى بتروح للشيخة شوشو فى مصر الجديده بتاخد دروس دين علشان تصبر على الإبتلاء.

ايه ده العروسة جات اهي.. فستانها عاملاه هنا فى مصر ودافعة فيه ٢٥٠ ألف جنيه.. لا ياروحى ده من لبنان.. بس مش لايق عليها ومتختها ومكايجها أوڤر قوى.. والعريس ماله محفلط كده واقصر منها.. هما حايقضوا شهر العسل فين؟.. حايروحوا فار ايست.. وحايسكنوا فين؟.. عند حماها بانيلهم دور فى ڤيلته بس شكل مامته مش حاباها وحاتعملهم مشاكل.. ايوه علشان كانت عنيها على بنت صاحبتها والولد رفض.. و...!

وتستمر حالة النم على خلق الله من المعازيم حتى يعلنوا عن البوفيه.. وساعة البطون تتوه العقول وننسى دايت البروكلى والاناناس والديتوكس والچيم وتتملى الأطباق من ما لذ وطاب، وقال إيه النهارده بالصدفة اليوم الفرى فى الدايت!. وبعد البوفيه يبتدى النم على أصناف الأكل والفيليه اللى مش مستوى والمحشى اللى خلطته ناقصها ملح.

ونقوم ونشفط بطننا وناخد صورة مع العروسة والعريس وبكل بجاحة ونفاق نتمنالهم السعادة ونعمل بوز البطة علشان الصورة تطلع حلوة ونروح بيوتنا ونفضل أسبوع ننم فى التليفون على نفر نفر، وكأننا لو مانمنيناش مش حاننام هاديين مع إن لو كل واحد فهم أن من نم لك بالتأكيد حاينم عليك، كان حط لسانه جوه بوقه وبطل لت. ولو كل واحد خلاه فى حاله وركز فى نفسه وشغل نفسه بتطوير ذاته الدنيا حاتبقى بالتأكيد أفضل.. وكفانا الله وإياكم شر النم والنمامين قولوا آمين.

*فنانة حاصلة على دكتوراة فى الغناء الأوبرالى