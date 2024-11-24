إصابة مدير مستشفى كمال عدوان وعدد من العاملين إثر قصف إسرائيلي في غزة

أصيب، فجر اليوم الأحد، الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى "كمال عدوان"، وعدد من الكوادر الطبية إثر قصف إسرائيلي استهدف المستشفى، شمالي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

استهدفت الطائرات الإسرائيلية المسيرة مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى لإصابة الدكتور حسام أبو صفية وعدد من العاملين فيه.

وبحسب مصادر فلسطينية، استهدف الجيش الإسرائيلي محطات الأكسجين مرة أخرى فجر اليوم بعدة قنابل في داخل المستشفى.

ولفتت المصادر إلى أن مدير المستشفى، أبو صفية، أصيب بشظايا قنبلة ألقتها طائرة مسيرة من طراز "كواد كابتر" أثناء تفقده المرضى داخل أروقة المستشفى.

وفي حين تجاوز عدد شهداء القطاع الصحي 1050 فردًا، منذ بدء الحرب لإسرائيلية على غزة، يشهد القطاع استهدافا ممنهجا تسبب في خروج 34 مستشفى و80 مركزا صحيا عن الخدمة، كما تم تدمير 134 سيارة إسعاف وحُرم عشرات الآلاف من المرضى من العلاج.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الجمعة، نفاد الأكسجين والماء في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع نتيجة القصف الذي شنته الطائرات الإسرائيلية نحوه في الليلة الماضية.